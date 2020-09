Lečića deo demokrata izabrao za predsednika partije, Lutovac pisao ministarstvu da ne priznaju novo ovlašćeno lice

Radio 021 pre 29 minuta | FoNet, N1

Na izborima u Demokratskoj stranci koji je organizovao deo DS-a, za predsednika partije je izabran jedini kandidat za tu funkciju - Branislav Lečić, pokazuju preliminarni rezultati koji su predstavljeni novinarima u Opštinskom odboru DS Zvezdara.

Lečić je rekao da je ovo bio "festival demokratije" i da je na izborima mogao da glasa svako ko se oseća demokratom, a da je članarinu pred izbore platilo 4.300 članova. On je rekao da je to uspeh u odnosu na to u kakvom je stanju stranka. "Ovaj dan, ja tretiram kao dan u kojem je obnovljena stranka. U stranci više nema podela. Pozivam sve demokrate da se združe oko zajedničke priče", poručio je Lečić. On je pozvao demokrate da nema revanšizma, da DS prestane da se