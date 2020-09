Srbija na zelenoj listi: Građani naše zemlje mogu da putuju u Sloveniju

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

SLOVENAČKA vlada odlučila je da Srbija zbog povoljne epidemiološke situacije od sutra bude na zelenoj epidemiološkoj listi.

To znači da će državljani Srbije moći bez testa i bez karantina da putuju u Sloveniju. Na zelenoj epidemiloškoj listi Slovenije, osim Srbije, naći će se i Poljska. [Dopisna seja vlade] Na rdeči seznam nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija na oranžni seznam, Poljska in Srbija na zelenega. Spremembe začnejo veljati jutri, 28. septembra. ➡️ https://t.co/xbNOQAhFL1 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 27, 2020 ​Istom