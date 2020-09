Na korona virus pozitivno ukupno 748 dece: Zaraza u protekla 24 časa otkrivena kod još osmoro đaka u Srpskoj

Blic pre 1 sat | Maja Radoja

U protekla 24 časa u Srpskoj je korona virusom zaražena ukupno 51 osoba, od čega dvoje dece osnovnoškolskog i njih šestoro srednjoškolskog uzrasta.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, u ovom periodu je, od ukupnog broja novopotvrđenih slučajeva SARS-CoV-2, njih 16 mlađe, 26 srednje, a devet starije životne dobi, piše Srskainfo. Trenutno su u RS korona virusom zaražena ukupno 172 deteta uzrasta do pet godina, 246 u starosnoj grupi od šest do 14, te njih 330 dobi od 15 do 19 godina. – Posmatrano prema uzrasnim grupama, najveći broj obolelih je u dobi od 30 do 49 godina, njih 3.301 ili 35,43, a