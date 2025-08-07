U dvorištu zasadila marihuanu: Crnogorska policija upala u kuću državljanke Srbije, protiv nje podneta krivična prijava

Crnogorska policija je saopštila da je postupajući po operativnim saznanjima da je kod N.V. u naselju Masline, u dvorištu kuće zasađena marihuana, pronašli tri stabljike ove droge.

“Prikupljena su obaveštenja od N.V. i njegove supruge Z.T.(38) državljanke Republike Srbije, a preduzete su i ostale kriminalističke mere i radnje koje upućuju na sumnju da je Z.T. u dvorištu posadila stabljike marihuane”, navodi policija Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnim tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu protiv Z.T. podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet