BIRN: Za pohvalu je što je Kon saopštio istinu, iako je govorio da je u pitanju teorija zavere

Glavni urednik BIRN Srbija Milorad Ivanović rekao je danas da je za pohvalu to što je epidemiolog Predrag Kon saopštio prave podatke o broju umrlih od koronavirusa, „iako to je to uradio sa nekoliko meseci zakašnjenja“.

Milorad Ivanović (snimak ekrana, Nova S) Ivanović je za agenciju Beta podsetio da je u junu, kada je BIRN objavio tekst o namernom manipulisanju brojevima o preminulima od kovida-19, Kon rekao da se radi o „teoriji zavere“. „Predrag Kon je tada optužio BIRN da svojim pisanjem napada sve lekare, što je bila laž. BIRN je, naprotiv, naveo da su lekari redovno i po svim pravilima prijavljivali podatke o zaraženima i umrlima, ali je onda neko naknadno te podatke namerno