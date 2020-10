Uspešno izbegavao projektile, ali ovom nije mogao da pobegne: Ovako je oboren dron azerbejdžanske vojske (video)

Kurir pre 51 minuta

Sistemi protivvazdušne odbrane Nagorno-Karabaha oborili su nekoliko letelica azerbejdžanskog vazduhoplovstva i uništili njihovu vojnu opremu, napisala je na svom Fejsbuk nalogu portparolka jermenskog Ministarstva odbrane Šušan Stepanjan.

U poslednja 24 sata oborene su najmanje dve bespilotne letelice, kao i jedan avion. "U toku su borbe na različitim pravcima fronta, uništeno je vojno osoblje i oružje protivnika, posebno tenkovi", istakla je Stepanjanova. Na jednom od snimaka se može videti napad azerbejdžanskih dronova, ali nisu uspeli da izbegnu jermenski PVO. NAGORNO KARABAKH: Footage of what appears to be an An-2 aircraft of the Azerbaijani air force shot down over the front.