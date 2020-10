Lončar najavio reviziju broja umrlih od korone, Kon tvrdi da je izneo samo procenu na osnovu statistike

RTV pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD - Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je podatke o broju preminulih od Kovida-19 u Beogradu izneo na osnovu mortalitetne statistike i da je reč samo o proceni koja nije apsolutno pouzdana zbog čega je, kako je naglasio, potrebno uraditi reviziju za svaku smrt od početka epidemije.

Kon je na pres konferenciji Kriznog štaba naveo da sve što je o tome rekao "ne izlazi iz okvira onoga što je rekao i ministar Zlatibor Lončar". "Shvatanje ministra da to nije tačno, na to ne mogu ništa da kažem jer se radi samo o procenama, zato su i potrebne revizije, to je suština svega", rekao je Kon na komentar novinara da je njegova izjava da je trostruko veći broj preminulih od Kovida-19 oprečna sa navodima ministra Lončara. Kon je rekao da je procenu izneo