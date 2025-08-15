Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

N1 Info pre 10 minuta  |  nova.rs N1 Beograd
Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

Protesti su i prethodne večeri održani u Valjevu.

Scene policijske brutalnosti u tom gradu uznemirile su javnost. Video na kome dvadesetak policajaca nemilosrdno udara jednog mladića, još jednom je stavilo u fokus postupanje policije. Sada se pojavio još jedan snimak, prenosi nova.rs, ali se čuje i šta policijski službenik govori mladiću koji leži na asfaltu. „Jesi ti opozicionar, a?“, čuje se kako policajac pita momka, a potom ga šutira nogom u glavu. NAPOMENA: Sadržaj video snimka je uznemirujući A post shared
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Gimnazijalci pozivaju na protest u Valjevo: "Došli smo do tačke sa koje više nema povratka"

Gimnazijalci pozivaju na protest u Valjevo: "Došli smo do tačke sa koje više nema povratka"

N1 Info pre 3 sata
Učenici Gimnazije u Valjevu pozivaju na nove proteste nakon policijske brutalnosti

Učenici Gimnazije u Valjevu pozivaju na nove proteste nakon policijske brutalnosti

Serbian News Media pre 3 sata
Muškarac vezan leži na zemlji, a policajac ga šutira između nogu: Bolne scene svirepog postupanja policije u Valjevu VIDEO

Muškarac vezan leži na zemlji, a policajac ga šutira između nogu: Bolne scene svirepog postupanja policije u Valjevu VIDEO

Nova pre 3 sata
Brutalnost u Valjevu: Policija tukla mladića uz pitanje “Jesi ti opozicionar?” (VIDEO)

Brutalnost u Valjevu: Policija tukla mladića uz pitanje “Jesi ti opozicionar?” (VIDEO)

Serbian News Media pre 3 sata
Valjevci pozivaju na veliki protest u subotu: „Došli smo do tačke sa koje više nema povratka, svedočili smo neviđenoj…

Valjevci pozivaju na veliki protest u subotu: „Došli smo do tačke sa koje više nema povratka, svedočili smo neviđenoj brutalnosti policije i žandarmerije“

Nova pre 3 sata
Gimnazijalci pozivaju na protest u Valjevo: "Došli smo do tačke sa koje više nema povratka"

Gimnazijalci pozivaju na protest u Valjevo: "Došli smo do tačke sa koje više nema povratka"

Novi magazin pre 3 sata
VIDEO Novi snimak brutalnog prebijanja u Valjevu: Policajac pita pretučenog mladića na asfaltu „Jesi ti opozicionar?“, a onda…

VIDEO Novi snimak brutalnog prebijanja u Valjevu: Policajac pita pretučenog mladića na asfaltu „Jesi ti opozicionar?“, a onda ga udara

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Valjevo

Društvo, najnovije vesti »

Vladika Grigorije iz Banjske: Našim susedima nekad treba da budemo suncobran, nekad kišobran - nikad opasnost po život

Vladika Grigorije iz Banjske: Našim susedima nekad treba da budemo suncobran, nekad kišobran - nikad opasnost po život

N1 Info pre 45 minuta
Zbor zdravstvenih radnika: Zloupotreba vozila hitne pomoći tokom protesta

Zbor zdravstvenih radnika: Zloupotreba vozila hitne pomoći tokom protesta

N1 Info pre 30 minuta
Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

N1 Info pre 10 minuta
U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

Nova ekonomija pre 36 minuta
Zbor zdravstvenih radnika: Zloupotreba vozila hitne pomoći ne samo moralni sunovrat, već i ugrožavanje života

Zbor zdravstvenih radnika: Zloupotreba vozila hitne pomoći ne samo moralni sunovrat, već i ugrožavanje života

Danas pre 11 minuta