Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu
N1 Info pre 10 minuta | nova.rs N1 Beograd
Protesti su i prethodne večeri održani u Valjevu.
Scene policijske brutalnosti u tom gradu uznemirile su javnost. Video na kome dvadesetak policajaca nemilosrdno udara jednog mladića, još jednom je stavilo u fokus postupanje policije. Sada se pojavio još jedan snimak, prenosi nova.rs, ali se čuje i šta policijski službenik govori mladiću koji leži na asfaltu. „Jesi ti opozicionar, a?", čuje se kako policajac pita momka, a potom ga šutira nogom u glavu. NAPOMENA: Sadržaj video snimka je uznemirujući