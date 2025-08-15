Novi snimak iz Valjeva: Policajac pita mladića na asfaltu „je l si ti opozicionar“, a onda ga šutira u glavu

Protesti su i prethodne večeri održani u Valjevu.

Scene policijske brutalnosti u tom gradu uznemirile su javnost. Video na kome dvadesetak policajaca nemilosrdno udara jednog mladića, još jednom je stavilo u fokus postupanje policije. Sada se pojavio još jedan snimak, prenosi nova.rs, ali se čuje i šta policijski službenik govori mladiću koji leži na asfaltu. „Jesi ti opozicionar, a?“, čuje se kako policajac pita momka, a potom ga šutira nogom u glavu. NAPOMENA: Sadržaj video snimka je uznemirujući A post shared