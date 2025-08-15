Ljubimac grobara deli sliku prebijanja građana u Valjevu

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Vladimir Todorović
Ljubimac grobara deli sliku prebijanja građana u Valjevu

Matijas Lesor, igrač Panatinaikosa, a nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana pomno prati šta se dešava u Srbiji i to ne samo na sportskom planu.

Reprezentativac Francuske je u već nekoliko navrata objavljivao slike sa protesta, koje organizuju studenti širom Srbije. U petak je Lesor na svom profilu podelio fotografiju brutalnog prebijanja građana u Valjevu. Na njoj više od 20 policajaca tuče dva mladića, koja leže na zemlji. Nije Matijas ostavio nikakav komentar, verovatno svestan da jedna slika govori više od hiljadu reči. Lesor se i dalje rado vraća u Srbiju. Dres Zvezde je nosio u sezoni 2017/18, dok je
