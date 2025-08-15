Učenici Gimnazije u Valjevu pozivaju na nove proteste nakon policijske brutalnosti

Gimnazijalci iz Valjeva oglasili su se povodom policijske brutalnosti tokom sinoćnih protesta u tom gradu, pozivajući na novo okupljanje u subotu, 16. avgusta.

U saopštenju navode da “Valjevo neće pokleknuti” dokle god postoje mladi ljudi. Oni navode da su protesti dostigli tačku sa koje “više nema povratka” i optužuju lokalne zvaničnike da su spremni na sve zarad zaštite “korumpiranog sistema”. U saopštenju se ističe da ne poseduju precizne informacije o broju povređenih demonstranata, ali se naglašava da su snimci brutalnosti dokaz “zverskih naleta” i “ekstremne mržnje” od strane policije i žandarmerije. Gimnazijalci