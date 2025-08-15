Čuveni sportista reagovao zbog prebijanja građana, snimak brutalnog nasilja policije u Valjevu ga „naterao“ da se oglasi

Mihail Dudaš, srpski atletičar, oglasio se zbog brutalnog prebijanja građana u Valjavu i poslao je poruku.

Scene policijske brutalnosti uznemirile su javnost, pa se oglasio i Mihail Dudaš. Snimak brutalnogn nasilja policije nad mladićem u Valjevu ga je „naterao“ da se oglasi, odnosno nečasno postupanje policije. „Staro dobro: 16 na 1“, napisao je Dudaš uz snimak nasilja koji je podelio. U pitanju je video na kome dvadesetak policajaca nemilosrdno udara čoveka. Mihail Dudaš je od početka uz studente koji se protestima svakodnevno bore za bolje sutra u Srbiji.