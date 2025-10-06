Vremeplov: Umro Ilija Milosavljević Kolarac

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Na današnji dan 1878. godine umro je srpski dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, veletrgovac, jedan od najvećih trgovaca hranom u tadašnjoj Evropi. Sav imetak zaveštao za prosvećivanje srpskog naroda. Bio je savetnik kneza Mihaila Obrenovića za finansijska pitanja. Postao je član Matice srpske 1854. Godine 1861. novčano pomaže osnivanje Srpske pravne akademije u Novom Sadu. S Tomom Vučićem Perišićem osnovao je Fond za godišnje pomene palima za slobodu otadžbine (1857). Od 1854. finansira

Danas je ponedeljak, 6. oktobar, 279. dan 2025. Do kraja godine ima 86 dana. 1014 - Nakon katastrofe njegove vojske, umro je Samuilo, slovenski vladar, koji je 976. podigao ustanak protiv Vizantije i osnovao državu, sa središtem u Ohridu, koja je u najvećem obimu obuhvatala teritorije između Dunava, Korintskog zaliva, Jadranskog i Crnog mora. Svega nekoliko godina posle njegove smrti ta država je prestala da postoji. 1536 - Engleski verski reformator i prevodilac
Na današnji dan 6. oktobar

Na današnji dan 6. oktobar

B92 pre 1 sat
Beta pre 49 minuta
Radar pre 1 sat
Radar pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Radar pre 1 sat