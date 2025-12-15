Optužni predlog za slučaj Generalštab: Ko je Nikola Selaković

BBC News pre 43 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

EPA/Andrej Čukić Nikola Selaković na fotografiji iz 2022. godine

Prvi ministar iz redova vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv kog je tokom mandata podnet optužni predlog zbog navodnog krivičnog dela - Nikola Selaković.

Optužni predlog protiv Selakovića, trenutno ministra kulture, podignut je zbog „nezakonitosti prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba“, saopštilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK).

Na mestu bivšeg Generalštaba, pogođenog u NATO bombardovanju SR Jugoslavije 1999, u užem centru Beograda, planiran je luksuzni hotel Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, zbog čega je najavljeno njegovo rušenje.

Da bi se to dogodilo, sa zgrade je skinuto svojstvo kulturnog dobra, čemu se protive zaposleni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Uz Selakovića, visokog zvaničnika SNS, optužni predlog je podignut i protiv Gorana Vasića i Aleksandra Ivanovića, vršilaca dužnosti republičkog i beogradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Na teret im se stavljaju zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Za navedena dela zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Selaković je prethodno odbacio navode o krivičnoj odgovornosti i optužio TOK za „odmetanje od države i naroda", nazivajući ga „autoimunim oboljenjem".

Zbog neodazivanja na poziv na saslušanje - rekao je da „ima pametnija posla" - tužilaštvo je nedavno od policije zatražilo da ga privede, da bi ministar potom sa advokatom ipak otišao na saslušanje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u međuvremenu je najavio da će, šta god da se dogodi, pomilovati optužene u slučaju Generalštab, kako bi njega gonili.

U čemu je razlika između optužnice i optužnog predloga?

I optužnica i optužni predlog su takozvani optužni akt.

Razlika je u tome što se optužnica se podiže za krivična dela za koja je zaprećena teža kazna, a optužni predlog za blaža.

Optužni predlog se koristi u skraćenom postupku, koji se vodi za krivična dela za koja je zaprećena novčana kazna ili zatvor do osam godina.

U ovim slučajevima se ne sprovodi istraga, već tužilaštvo, na osnovu prikupljenih dokaza, neposredno podnosi optužni predlog sudu, koji zakazuje glavni pretres.

Izvor: sajt krivica.rs

Ko je Nikola Selaković?

Fonet

Poznat je kao blizak Vučićev saradnik.

Ministarstvo kulture je četvrti resor koji vodi.

Prethodno je bio ministar pravde (2012-2016), spoljnih poslova (2020-2022), kao i rada i zapošljavanja (2022-2024).

Rođen je 1983. u Užicu.

Završio je Šestu beogradsku gimnaziju, a potom i Pravni fakultet u Beogradu, gde pohađa doktorske studije.

Na pravima se isticao na takmičenjima u besedništvu, gde je osvajao nagrade, ali i po „gafu sa hrvatskom flašicom vode“, pisalo je Vreme.

Jedna studentkinja se žalila da joj je Selaković - u to vreme asistent na predmetima Uporedna pravna tradicija i Nacionalna historija države i prava - bacio u đubre flašicu vode hrvatskog proizvođača.

Selaković je to najpre potvrdio, objasnivši to namerom da studentima objasni značaj kupovine domaćih proizvoda, ali potom sve demantovao.

Politikom je počeo da se bavi u Srpskoj radikalnoj stranci (SRS), čiji je lider Vojislav Šešelj, haški osuđenik.

„Mladi Selaković, asistent na Pravnom fakultetu u Beogradu, ušao je u SRS 2001. godine, iz revolta što mu je otac Miodrag, generalni direktor Industrije obuće Beograd, posle 5. oktobra dobio otkaz jer je bio član SPS-a“, pisao je NIN.

„Imao je samo jedan cilj - borbu protiv vladajućeg režima.“

Od 2008. je deo Srpske napredne stranke, nastaloj rascepom u SRS, a otcepljenu struju su predvodili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, bivši i sadašnji predsednik Srbije.

Selaković je u SNS bio na gotovo svim važnijim funkcijama - bio је član glavnog i izvršnog odbora, kao i potpredsednik stranke, a trenutno je deo predsedništva.

Kada je Vučić postao predsednik Srbije, Selaković se našao na funkciji generalnog sekretara Predsedništva.

Ističe da govori engleski, francuski i italijanski, piše Istinomer.

Pogledajte video: Svedočenje fotografa o napadu na Generalštab tokom Nato bombardovanja 1999.

Početkom marta 2025. fizički napadnut je u Beogradu, preneo je RTS.

Ministar policije Ivica Dačić ubrzo je izjavio da je Selaković na posao došao „krvavog nosa", dok je napadač ubrzo uhapšen.

Na kojoj god funkciji bio, Selaković se pomalo isticao desničarskim stavovima i temama.

U novembru 2024. izjavio je da bi Srbija trebalo da ima Ministarstvo kulture i nacionalnog identiteta, a prethodno više puta govorio o ugroženosti ćirilice i mogućnosti uvođenja dvojezične tastature u javnom sektoru.

Isticao je i da nema razlike između partizana i boraca kolaboracionističke Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svetskom ratu.

Obeležavajući godišnjicu Drugog srpskog ustanka iz 1815. godine, uporedio je vođu ustanka i kasnijeg srpskog kneza Miloša Obrenovića i Vučića.

Pažnju je privuklo i nekoliko njegovih oštrih rasprava sa kosovskim predstavnicima pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija.

„Kosovo je deo naše duše, identiteta i genetskog koda, motiv naše borbe i života naše nacije", govorio je.

Osnivač je i bivši predsednik Srpskog kulturnog kola „Despot Stefan Lazarević“, kao i Instituta „Oratoria“ - Centar za retoriku, a bio je deo i Kluba ljubitelja antičkog i rimskog prava Pravnog fakulteta „Forum Romanum“, piše Istinomer.

Sa suprugom Milicom ima troje dece.

Oženio se u narodnoj nošnji.

Šajkaču je kasnije imao i na jednoj rođendanskoj torti.

Slučaj Generalštab

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock

Slučaj Generalštab sve je samo nije jednostavan.

Manje strpljivi lako mogu da se izgube u lavirintu komplikovanih termina - leks specijalis, autentično tumačenje zakona, urbanistički planovi i konzervatorska zaštita.

Međutim, pažljivim koračanjem stiže se do središta, u kome je namera vlasti da na mestu nekadašnjeg vojnog zdanja u centru Beograda nikne hotelski kompleks.

Novo zdanje bi gradila kompanija Kušnera, Trampovog zeta.

A da bi omogućila rušenje monumentalnih vojnih zgrada, oštećenih u bombardovanju 1999. godine, vlast je donela poseban zakon (leks specijalis).

„Ceo poduhvat može da se čini pravno komplikovanim, ali suština je da je leks specijalis iskorišćen kao pravni instrument sa političkim ciljem kako bi se izigrala redovna procedura radi interesa profitne grupacije", izjavio je ranije Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, za BBC na srpskom.

Selaković se sumnjiči da je kao ministar navodno uticao na republički Zavod za zaštitu spomenika da izbriše Generalštaba iz registra kulturnih dobara, kako bi mogao da bude srušen.

Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora republičkog Zavoda, priznao je falsifikovanje Predloga za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra Generalštaba, saopštio je TOK.

Aleksandar Ivanović, vršilac dužnosti direktora beogradskog Zavoda, u iskazu je opisao da je Selaković više puta od njega zahtevao da dostavi isti predlog, iako za takav dokument nije imao ovlašćenja, pisao je BIRN.

„Znate, ako smem da kažem narodski - ministarska se ne odbija", rekao je.

Nije jedini ministar koji je uticao na Zavod, već i još šest drugih, tvrdi opoziciona političarka Marinika Tepić za Danas.

Vučić je ranije rekao da bi izgradnja hotela na mestu Generalštaba bila „ogromna investicija" i mogućnost da se „zaposle naše građevinske kompanije".

„Uredili bismo prostor u kojem bi svi uživali, napravili turističku atrakciju", istakao je.

Zgradu naziva ruglom, iako je pre devet godina naložio da se pokrenu pripreme za obnovu kompleksa kao kulturnog dobra i prema prvobitnom projektu arhitekte Nikole Dobrovića, piše N1.

