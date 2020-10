Suđenje malčanskom berberinu: Ispitana žrtva

RTV pre 2 sata | Tanjug

NIŠ - Pred Višim sudom u Nišu danas je saslušanjem žrtve, devojčice M.K. (12) nastavljeno suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin.

On je optužen da je ovu devojčicu iz sela Suvi do krajem prošle godine oteo i zlostavljao desetak dana, nakon čega je ona pronađena, a on je uhapšen sedam dana kasnije. Iz Višeg suda u Nišu sapšteno je da je devojčica, koja ima status posebno osetljivog svedoka, prema zakonskim pravilima ispitana iz posebne prostorije, u prisustvu stručnog lica Centra za socijalni rad i upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka. Na početku današnjeg suđenja Jovanović je