Ceca se oglasila sa kipra i bez pardona: "Ne vređaš me, nego smaraš!"

Blic pre 2 sata | A.I.

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović je otputovala na Kipar, gde poseduje luksuznu vilu.

Naime, Ceca koja uživa u svom odmoru se obratila preko Instagrama svim ljudima koji je vređaju pa poslala jaku poruku: "Da bi me uvredio, prvo moraš da mi značiš. A pošto mi ne značiš onda me ne vređaš, nego smaraš", pisalo je u Cecinoj objavi. Inače, Ceca je nedavno sa ćerkom Anastasijom boravila u Rimu gde je pevala na svadbi, a slobodno vreme iskoristile su da obiđu neke turističke atrakcije ali i kupe poklone za malog Željka. - On je mali, ima tri i po meseca,