Otkriven motiv bizarne otmice: Sa ljubavnikom mučila muškarca da prizna da je u vezi sa njenim mužem, a sve to zbog ovoga

Blic pre 16 minuta | J. A.

Slučaj iz okolini Jagodine, kada je Darija C. V. (40) iz Strižila otela 37-godišnjeg muškarca za kog je verovala da je ljubavnik njegovog muža, maltretirala ga, sve to snimila i objavila na društvenim mrežama, ne prestaje da šokira Srbiju, a sada je otkriven i motiv! Za priču se, verovatno, nikad ne bi saznalo da Darija nije sve snimila mobilnim telefonom, pa je snimak stigao do policije, koja je odmah uhapsila nju i njenog pomagača. Po selu se, pišu "Novosti",