Detalji rastinog saslušanja: Došao vidno nervozan, a evo šta je rekao sudiji!

Određen mu je pritvor do 30 dana.

Određen mu je pritvor do 30 dana. Pevač Stefan Đuric Rasta saslušan je pred Višim tužilaštvom u Beogradu povodom droge koja je u petak pronađena kod njega, nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana. Reperu se na teret stavlja trgovina opojnim drogama, a kako "Kurir" prenosi on je da sud došao vidno nervozan. Navodi se da je Đurić u zgradu Palate pravde došao vidno nervozan i pod tremom, verovatno jer je pretpostavljao mogući ishod. Kod sudije je rekao