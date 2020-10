(Uživo) Hačanov vratio brejk u trećem setu: Novak posustao, Rus je ponovo u meču!

Mondo pre 1 sat | Nikola Lalović

Svetski broj 1 igra meč četvrtog kola sa Rusom Karenom Hačanovom, a vi budite uz MONDO i pratite prenos iz minuta u minut.

Svetski broj 1 igra meč četvrtog kola sa Rusom Karenom Hačanovom, a vi budite uz MONDO i pratite prenos iz minuta u minut. Novak Đoković je bez mnogo muke došao do pobede u prva tri kola na Rolan Garosu. Stradali su redom Mikel Imer, Ričardas Beraknis i Danijel Galan. Sada je red da se odmere snage sa najtežim protivnikom do sada Karenom Hačanovom. Do sada su ova dva tenisera igrala četiri puta, a Novak ima tri pobede. Jedini put Hačanov ga je pobedio na mastersu