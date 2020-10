Tramp napušta bolnicu: “Ne bojte se korone”

Nova pre 45 minuta | Autor:Danilo Savić

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svom Tviter nalogu da će uskoro napustiti vojnu bolnicu Volter Rid i dodao da se oseća veoma dobro.

Tramp je na Tviteru napisao da će u 18 sati i 30 minuta napustiti bolnicu Volter Rid. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020 “Osećam se veoma dobro. Nemojte se bojati