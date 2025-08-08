Netanjahu hoće celu Gazu, odobren plan za 'kontrolu' nad gradom Gazom

BBC News pre 1 sat | Jolande Nel - BBC njuz,

HAITHAM IMAD/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ovako izgleda grad Gaza posle skoro dvogodišnjeg rata

Izraelski kabinet za bezbednost odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, gde žive stotine hiljada Palestinaca, što je nova eskalacija u skoro dvogodišnjem ratu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prethodno je rekao da želi da preuzme kontrolu nad celim Pojasom Gaze, ali „ne želi da je zadrži".

Odobreni plan se posebno usredsređuje na grad Gazu, najveći u palestinskoj enklavi.

Odluka je doneta nakon što je „apsolutna većina ministara izrazila uverenje da alternativni plan predstavljen kabinetu neće dovesti do potpunog poraza Hamasa ili povratak otetih talaca", navodi se u saopštenju iz kabineta Netanjahua.

Izraelske vlasti objavile su „pet tačaka za okončanje rata".

To su:

razoružanje Hamasa

povratak svih talaca, i živih i mrtvih

demilitarizacija Pojasa Gaze

izraelsku bezbednosnu kontrolu nad Pojasom Gaze

alternativna civilna vlada koja nije Hamas ili Palestinska uprava

Ujedinjene nacije upozoravaju da bi ovaj potez mogao da ima „katastrofalne posledice", a porodice talaca se plaše da bi mogao da ugrozi njihove voljene.

Pročitajte OVDE kako Izrael kontrolisanim rušenjem sravnjuje hiljade civilnih zgrada sa zemljom u Gazi.

U odgovoru na odluku izraelskog rukovodstva, palestinska ekstremistička grupa Hamas kaže da Netanjahu „planira da nastavi genocid i raseljavanje novim zločinima" nad palestinskim narodom.

Njegovi postupci su „jasan preokret toka pregovora i jasno otkrivaju prave motive koji stoje iza njegovog povlačenja iz poslednje runde (razgopvora o primirju)", kažu iz Hamasa.

Oni tvrde da su bili „blizu" konačnog sporazuma i da bi cena okupacije Gaze za Izrael bila visoka.

Hamas je pozvao arapske i muslimanske zemlje, kao i međunarodnu zajednicu, da „osude i odbace ove opasne izjave" i da „preduzmu hitne mere kako bi zaustavili agresiju i okončali okupaciju“.

Uoči sastanka kabineta za bezbednost, Netanjahu je za Foks njuz rekao da Izrael namerava da preuzme kontrolu nad celom Gazom, ukloni Hamas, ali da „ne želi da zadrži" vlast nad teritorijom.

„Želimo da oslobodimo sebe i oslobodimo narod Gaze od užasnog terora Hamasa.

„Želimo da imamo bezbednosni perimetar. Ne želimo da njime upravljamo", rekao je Netanjahu.

Vojska se protivi planovima za potpunu okupaciju Gaze, prema izveštajima medija.

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik štaba vojske, navodno je rekao Netanjahuu na napetom sastanku početkom ove nedelje da bi to „jednostavno bilo upadanje u zamku".

Netanjahuov plan je osudio i vodeći opozicioni političar, nazivajući ga „katastrofom koja će dovesti do mnogih drugih katastrofa".

Jair Lapid kaže da bi preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dovelo do smrti preostalih talaca i ubistva mnogih izraelskih vojnika.

Pogledajte video: Ovako izgleda Pojas Gaze posle skoro dve godine rata

Izrael je pokrenuo brutalni rat u Pojasu Gaze kao odgovor na iznenadni napad palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 uzet za taoca.

Od tada je u Pojasu Gaze poginulo više od 60.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze kojim upravlja Hamas.

Kao rezultat izraelskih vojnih operacija, Ujedinjene nacije (UN) procenjuju da je oko 87 odsto Pojasa Gaze pod izraelskom vojnom kontrolom ili je dobilo naredbu za evakuaciju.

Pre rata, u Pojasu Gaze je živelo oko 2,1 milion ljudi.

UN i druge međunardone organizacije nedeljama i mesecima upozoravaju na rastuću glad u Pojasu Gaze i optužuju Izrael za blokadu dostave pomoći.

Izrael te optužbe odbacuje i krivicu svaljuje na Hamas, optužujući ga da otima hranu od civila i potom je preprodaje po visokim cenama.

Uporedo, Izrael je okupirao i drugu palestinsku teritoriju - Zapadnu obalu - gde vlada druga palestinska politička organizacija Fatah čiji je predsednik Mahmud Abas.

„Kao da je uopšte i ostalo nešto što bi moglo da se okupira", rekao je Palestinac Mahmud el Kurašli za Rojters iz Gaze, reagujući na Netanjahuove planove za potpunu kontrolu nad regionom.

„Praktično svi stavonici su stisnuti u zapadni deo Gaze i to je sve što je ostalo.

„Ljudima je sada svejedno da oi je teritorija okupirana ili nije", dodaje.

Raed Abu Mohamed kaže da žive u šatorima pet meseci, ali da su nekako počeli da se privikavaju na takav život.

„Da, ima patnje, da, ima smrti. Ali mi i dalje živimo. Izrael ne ubija Hamas. Izrael ubija civile, decu, žene", kaže on.

Reagovanja na plan o preuzimanju grada Gaze

Izraelska vojska kaže da već ima operativnu kontrolu nad 75 odsto Pojasa Gaze.

Plan za preuzimanje grada Gaze izazvao je snažnu osudu porodica talaca koji su još u rukama Hamasa.

Oni i dalje traže hitan prekid rata i žele dogovor putem pregovora.

Ankete pokazuju pokazuju da tri od četiri Izraelca podržavaju sporazum o prekidu vatre kako bi se oni vratili kućama.

Mnogi bliski saveznici Izraela takođe bi osudili takav potez dok traju njihova zalaganja za okončanje rata i ublažavanje humanitarne krize.

Dok je trajao sastanak Netanjahuovog kabineta za bezbednost, porodice talasa i pristalice su protestovale u Tel Avivu, a demonstracije su održane i ispred kancelarije Netanjahua u Jerusalimu.

Neki demonstranti su se vezali jedni za druge i upozorili da bi Netanjahuov plan bio „smrtna kazna" za taoce koji su još živi.

Reuters Netanjahuov plan nailazi na protivljenje vojnih zapovednika

Izraelski lideri kažu da Hamas sada nije zainteresovan za pregovore jer se, po njihovom mišljenju, grupa oseća ohrabreno međunarodnim pritiskom na Izrael zbog humanitarne krize u Gazi.

Pretnja potpunom okupacijom mogla bi da bude deo strategije da se Hamas privoli na ustupke u pregovorima.

Ali mnogi u Izraelu veruju da Netanjahu produžava sukob kako bi garantovao opstanak njegove koalicije na vlasti.

Netanjahuva vlada se oslanja na podršku ultranacionalističkih ministara koji su pretili da će napustiti vladu ako bude bilo kakvog dogovora sa Hamasom.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrič otvoreno predlažu proterivanje Palestinaca iz Gaze i da se potom tamo nasele Jevreji.

Prisilno raseljavanje civila bi moglo da se smatra ratnim zločinom.

Stotine penzionisanih izraelskih bezbednosnih zvaničnika, poput bivših šefova obaveštajnih agencija, 4. avgusta su uputili zajedničko pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu, pozivajući ga da izvrši pritisak na Netanjahua da okonča rat.

Jedan od potpisnika, bivši šef domaće obaveštajne agencije Ami Ajalon, rekao je za BBC da bi dalja vojna akcija bila uzaludna.

„Sa vojne tačke gledišta, (Hamas) je potpuno uništen.

„Sa druge strane, kao ideologija dobija sve više moći među palestinskim narodom, na arapskim ulicama oko nas, a takođe i u islamskom svetu.

„Dakle, jedini način da se pobedi ideologija Hamasa jeste da se predstavi bolja budućnost", smatra on.

Najnoviji razvoj događaja usledio je pošto su posredni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o taocima propali, a palestinske oružane grupe objavile tri snimka dvojice izraelskih talaca koji izgledaju iznureno i izgladnelo.

Snimak Roma Blaslavskog i Evjatara Davida, obojice otetih sa festivala Nova 7. oktobra 2023. godine, šokirao je i užasnuo Izraelce.

David na snimku kopa, kako kaže, sopstveni grob u podzemnom tunelu.

Pogledajte video: 'On je kostur, pomozite mu' - apel brata izraelskog taoca

Nije poznato šta bi okupacija tačno podrazumevala za civile i za operacije UN i drugih humanitarnih grupa.

Oko 90 odsto od 2,1 miliona stanovnika Gaze je raseljeno, neki više puta, i žive u prenaseljenim područjima i teškim uslovima.

Humanitarne grupe i zvaničnici UN kažu da mnogi gladuju, optužujući Izrael da ometa distribuciju pomoći.

Izraelska vojska se ranije povlačila iz pojedinih područja, poput nekih delova centralne Gaze, zbog pretpostavke da su tamo živi taoci.

Prošle godine, otmičari su pogubili šest izraelskih talaca pošto su kopnene snage ušle na ovu teritoriju.

Nije bilo formalnog odgovora, ali su zvaničnici Palestinske uprave, koja kontroliše delove okupirane Zapadne obale, osudili izraelski predlog, pozivajući međunarodnu zajednicu da interveniše kako bi sprečila bilo kakvu novu vojnu okupaciju.

Palestinci ističu da su krajnje desničarski izraelski ministri otvoreno zagovarali potpunu okupaciju i aneksiju Gaze, te da žele da tamo izgrade nova jevrejska naselja.

Izrael je 2005. raspustio naselja u Pojasu Gaze i povukao sopstvene snage odatle.

Ali je, uz Egipat, održavao strogu kontrolu pristupa teritoriji.

Nova ideja o okupaciji javlja se usred rastućih međunarodnih nastojanja za oživljavanje rešenja o dve države – dugogodišnje međunarodne formule za rešavanje decenijama starog izraelsko-palestinskog sukoba.

Ona predviđa stvaranje nezavisne palestinske države pored Izraela na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.

Prošle nedelje, Velika Britanija i Kanada su se pridružile Francuskoj u objavi uslovnih planova za priznavanje palestinske države.

Slovenija je odlučila da zabrani svaki protok oružja povezan sa Izraelom kroz njenu teritoriju.

Izrael je uveo potpunu blokadu isporuka pomoći početkom marta i nastavio vojnu ofanzivu protiv Hamasa dve nedelje kasnije.

Izraelska vojska i Hamas su se međusobno optuživali za kršenje prethopdno dogovorenog dvomesečnog prekida vatre.

Izraelska vlada je tada saopštila da želi da izvrši pritisak na grupu da oslobodi preostale izraelske taoce.

Iako je blokada delimično ublažena posle skoro dva meseca usred upozorenja svetskih stručnjaka na nadolazeću glad, nestašica hrane, lekova i goriva se pogoršala.

Prema tvrdnjama Hamasa, od početka rata blizu 200 ljudi u Pojasu Gaze je poreminulo od gladi, među njima 96 dece.

Izrael tvrdi da u Gazi „nema gladi" i da je podržao kontroverznu Humanitarnu fondaciju za Gazu (GHF) u distribuciji pomoći.

Međutim, grupa stručnjaka UN pozvala je na ukidanje GHF-a nakon što su UN izvestile da je najmanje 859 ljudi ubijeno oko mesta za distribuciju GHF-a od početka njegovih operacija.

Rad ove grupe obezbeđuju Amerikanci po ugovoru, uglavnom biši vojnici ili marinci.

Izrael je dozvolio i da se hrana u Gazi dostavlja iz vazduha, pa su neke zemlje tako poslale pomoć.

Ipak, humanitarne agencije stalno upozoravaju da to nisu dovoljne količine hrane i drugih stvari.

Izraelska vlada ne dozvoljava međunarodnim medijima, među kojima je i BBC, da uđu u Gazu i slobodno izveštavaju.

Pogledajte video: Upucani u glavu i grudi - istraga o ubistvima dece u Gazi

(BBC News, 08.08.2025)