Dodikovi advokati Ustavnom sudu BiH podneli zahtev za zamrzavanje pravosnažne sudske presude

Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) je službeno primio zahtev pravnog tima predsednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika da donese privremenu meru zabrane izvršavanja drugostepene presude Suda BiH, kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog neizvršavanja odluka visokog međunarodnog predstavnika u BiH.

Dodikov pravni tim traži "zamrzavanje" presude do konačne odluke Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud BiH će se o zahtevu Dodikovog tima izjasniti u narednom periodu, mada nije poznato koliko će to trajati, objavio je sarajevski portal Kliks.

U RS je odlukom vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini u junu 2023. godine donet Zakon o nesprovođenju odluka Ustavnog suda BiH, ali je taj zakon samo nekoliko dana kasnije poništio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit.

Osim toga, vlast RS odbila je da se u entitetskom parlamentu imenuje dvoje sudija, koji bi nasledili penzionisane srpske sudije u Ustavnom sudu BiH.

Apelaciono veće Suda BiH je 1. avgusta objavilo pravosnažnu presudu, kojom je predsednik RS osuđen na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja predsedničke funkcije u narednih šest godina, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Potom je CIK donela odluku o oduzimanju predsedničkog mandata Dodiku, na koju postoji mogućnost žalbe Apelacionom veću Suda BiH, koje se bavi izbornim žalbama.

(Beta, 08.08.2025)