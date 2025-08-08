Budimir: Bitna podrška Rusije i Kine Republici Srpskoj

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Budimir: Bitna podrška Rusije i Kine Republici Srpskoj

BANJALUKA - Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je jako bitno što je Republika Srpska nakon Mađarske, dobila i podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti UN i poručio da će Srpska nastaviti sa diplomatskom ofanzivom.

"Јako je bitno da internacionalizujemo pitanje i problem koji je stvorio neustavni Sud Bosne i Hercegovine i to što je ostatak Saveta bezbednosti dobio informaciju o onome što se dešava ovde, a što destabilizuje situaciju u BiH", rekao je Budimir i naveo da je jasno da na međunarodnoj sceni ne postoji jedinstven stav o aktuelnim dešavanjima u BiH. Prema njegovim rečima, Republika Srpska će nastaviti u diplomatskoj ofanzivi putem svojih prijatelja da upoznaje
Ključne reči

BosnaHercegovinaUNRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiKinaRusijaMađarska

