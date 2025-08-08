Profesor Pravnog fakulteta o presudi Dodiku: Više nego jasno da je reč o odluci političke prirode

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews
Profesor Pravnog fakulteta o presudi Dodiku: Više nego jasno da je reč o odluci političke prirode

Regionalna tema broj jedan cele nedelje je presuda Miloradu Dodiku i situacija u Bosni i Hercegovini nakon njenog donošenja.

O tome se raspravljalo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a planirana je i posebna sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da se donese odluka o eventualnom referendumu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine primio je danas i zahtev advokata Milorada Dodika u kojem traže privremenu zabranu izvršenja presude. Profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci Vitomir Popović je rekao da ćemo videti šta će proisteći iz rasprave u Narodnoj Skupštini Republike
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Konaković u pismu zemljama Kvinte: Rusija preko Dodika destabilizuje stanje u BiH

Konaković u pismu zemljama Kvinte: Rusija preko Dodika destabilizuje stanje u BiH

Insajder pre 44 minuta
Novinarka: Teza da će nestati RS ako presuda protiv Dodika bude primenjena je čista budalaština

Novinarka: Teza da će nestati RS ako presuda protiv Dodika bude primenjena je čista budalaština

N1 Info pre 3 sata
Ruska 'ofanziva' za spas Dodikovog mandata

Ruska 'ofanziva' za spas Dodikovog mandata

Slobodna Evropa pre 5 sati
Budimir: Bitna podrška Rusije i Kine Republici Srpskoj

Budimir: Bitna podrška Rusije i Kine Republici Srpskoj

RTV pre 5 sati
Zahtev Ustavnom sudu

Zahtev Ustavnom sudu

Vesti online pre 6 sati
Advokati Milorada Dodika podneli zahtev Ustavnom sudu BiH za zamrzavanje pravosnažne sudske presude

Advokati Milorada Dodika podneli zahtev Ustavnom sudu BiH za zamrzavanje pravosnažne sudske presude

Insajder pre 6 sati
Mediji: Zahtev odbrane Dodika za privremenu meru stigao u Ustavni sud BiH

Mediji: Zahtev odbrane Dodika za privremenu meru stigao u Ustavni sud BiH

Sputnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaReferendumSavet bezbednostiUstavni sudMilorad Dodik

Svet, najnovije vesti »

Sb UN: održaće sutra sednicu povodom plana Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

Sb UN: održaće sutra sednicu povodom plana Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

Blic pre 19 minuta
Prevrnuo se autobus u Keniji, poginula 21 osoba

Prevrnuo se autobus u Keniji, poginula 21 osoba

Danas pre 1 sat
Poginula 21 osoba, među njima i devojčica (10): Školski autobus prešao u suprotnu traku, pa sleteo u jarak: Užas u Keniji…

Poginula 21 osoba, među njima i devojčica (10): Školski autobus prešao u suprotnu traku, pa sleteo u jarak: Užas u Keniji (foto)

Blic pre 1 sat
"Putin ne može da preživi da izgubi rat, a Zelenski kraj rata": Bliži se sastanak Trampa i ruskog lidera, naši analitičari…

"Putin ne može da preživi da izgubi rat, a Zelenski kraj rata": Bliži se sastanak Trampa i ruskog lidera, naši analitičari: Jedno je sigurno - Ukrajina će biti žrtvovana!

Blic pre 55 minuta
Pojeli sendvič sa kioska, pa umrli! Osam osoba dobilo retko trovanje hranom, svi imali iste simptome: Užas u Italiji

Pojeli sendvič sa kioska, pa umrli! Osam osoba dobilo retko trovanje hranom, svi imali iste simptome: Užas u Italiji

Blic pre 1 sat