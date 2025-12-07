Tramp uvredio novinarku CNN-a, nazvao je „gadnom i glupom“

Danas pre 4 sati  |  N1
Tramp uvredio novinarku CNN-a, nazvao je „gadnom i glupom“

Američki predsednik Donald Tramp uvredio je novinarku mreže CNN Kejtlan Kolins nazivajući je „gadnom i glupom“ nakon što ga je pitala zašto će balska dvorana, koja se gradi u Beloj kući, biti skuplja nego što je prethodno najavljeno, javljaju američki mediji.

Predsednik Tramp je snažno branio balsku dvoranu koju gradi u Beloj kući, vrednu 300 miliona dolara, nazivajući je „većom i lepšom“ nego što je planirano, dok je u subotu kritikovao „gadnu“ Kejtlan Kolins sa CNN koja ga je o tome pitala, javlja Njujork Post, a prenosi N1. „Kejtlin Kolin iz emisije ‘Lažne vesti’ CNN, uvek glupa i gadna, pitala me je zašto nova balska dvorana košta više novca nego što se prvobitno mislilo pre godinu dana. Rekao sam zato što će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Što ovako Putinu ne odgovori?!" Tramp ponovo sramno izvređao novinarku, a onda mu stigao kontraudarac: "Glupa si i ružna"

"Što ovako Putinu ne odgovori?!" Tramp ponovo sramno izvređao novinarku, a onda mu stigao kontraudarac: "Glupa si i ružna"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkBela kućaCNNDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Kurir pre 10 minuta
Operacija "Pacifička zmija": Američka obalska straža zaplenila više od 9 tona kokaina (video)

Operacija "Pacifička zmija": Američka obalska straža zaplenila više od 9 tona kokaina (video)

Kurir pre 0 minuta
Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Kurir pre 10 minuta
Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Politika pre 5 minuta
Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Politika pre 5 minuta