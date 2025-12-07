Tramp uvredio novinarku CNN-a, nazvao je „gadnom i glupom“

Američki predsednik Donald Tramp uvredio je novinarku mreže CNN Kejtlan Kolins nazivajući je „gadnom i glupom“ nakon što ga je pitala zašto će balska dvorana, koja se gradi u Beloj kući, biti skuplja nego što je prethodno najavljeno, javljaju američki mediji.

Predsednik Tramp je snažno branio balsku dvoranu koju gradi u Beloj kući, vrednu 300 miliona dolara, nazivajući je „većom i lepšom“ nego što je planirano, dok je u subotu kritikovao „gadnu“ Kejtlan Kolins sa CNN koja ga je o tome pitala, javlja Njujork Post, a prenosi N1. „Kejtlin Kolin iz emisije ‘Lažne vesti’ CNN, uvek glupa i gadna, pitala me je zašto nova balska dvorana košta više novca nego što se prvobitno mislilo pre godinu dana. Rekao sam zato što će