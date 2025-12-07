Bukti novi rat, na meti je EU! Mask pobesneo zbog kazne platformi X: "Treba vas ukloniti i vratiti suverenitet državama"

Sukob između EU i SAD-a potencijalno može uticati na buduće odnose i zakonodavstvo u oblasti tehnologije Elon Musk izjavio je na platformi X da kazna nije samo udar na X, već i na njega lično i na tehnologiju uopšte Ilon Mask, vlasnik platforme X, žestoko je reagovao na kaznu od 120 miliona evra koju je Evropska unija izrekla njegovoj društvenoj mreži zbog kršenja pravila o transparentnosti. Mask je na svom nalogu izjavio da je kazna ne samo udar na X, već i na