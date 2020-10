Čupić: Da moćnici iz EU insistiraju na vrednostima, Vučić bi "bio gotov"

N1 Info pre 49 minuta | N1 Beograd

U danu kada je u Briselu usvojen izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i u kom se navodi da Srbija nije napravila nikakav napredak kada su u pitanju izborni procesi ili pravosudni sistem, gost N1, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Čedomir Čupić kaže da moćnici uvek imaju svoje interese i da bi Vučić, da iz EU zaista insistiraju na vrednostima, "bio gotov".

"Dali bi mu ultimatum - a oni insitiraju da se reši problem Kosova i smatraju da je on tu neki faktor i činjenica koja na to može da utiče", rekao je Čupić. On je ocenio i da će se tek videti da li će za ekonomski paket koji je usvojen, a koji zavisi od napretka u rešavanju problema na polju vladavine zakona i u borbi protiv korupcije imati nekog efekta. "To ćemo tek da vidimo, moćnici uvek imaju svoje interese, a za EU sad je to Kosovo", rekao je Čupić. Ukazao je