Tramp napustio bolnicu, vraća se u Belu kuću

Nova pre 3 sata | Autor:Ivana Vulović

Američki predsednik Donald Tramp napustio je vojnu bolnicu Volter Rid da bi se vratio u Belu kuću, uprkos tome što je i dalje pozitivan na Kovid-19.

Tramp je izašao iz bolnice u 18.38 uveče , noseći zaštitnu masku a potom ušao u automobil. Nije odgovorio na pitanje novinara o tome koliko je njegovog osoblja pozitivno na koronavirus. WATCH: President Trump walks out of Walter Reed Medical Center, returns to White House pic.twitter.com/xgC0DDFSld — BNO Newsroom (@BNODesk) October 5, 2020 Tramp se oglasio i na Tviteru, gde je poručio da se uskoro vraća u kampanju za predsedničke izbore. Will be back on the