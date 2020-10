"Osećam se bolje nego pre 20 godina": Tramp objavio da za par sati napušta bolnicu

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na Tviteru da će u ponedeljak napustiti vojnu bolnicu "Volter Rid" nedaleko od Vašingtona.

- Napusti ću vojnu bolnicu "Volter Rid" danas u 18.30 sati (po lokalnom vremenu, op.a.). Osećam se zaista dobro. Nemojte da se plašite kovida. Nemojte da dopustite da dominira vašim životima. Pod Trampovom administracijom smo razvili neke zaista dobre lekove i znanja. Osećam se bolje nego pre 20 godina - napisao je Tramp na Tviteru. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it