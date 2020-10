Tramp se vratio na radno mesto u Ovalnoj sobi

Nova pre 3 sata | Autor:Nova Autor:Nova

Američki predsednik Donald Tramp ušao je u Ovalnu sobu, prvi put otkako se vratio iz vojne bolnice Volter Rid gde se lečio od koronavirusa, izjavio je portparol Bele kuće.

On je time prekršio izolaciju nakon svoje hospitalizacije zbog koronavirusa, dok se koronavirus širi Belom kućom i među njegovim saradnicima. Tramp je na Tviteru napisao i da je razgovarao sa guverenerima Teksasa i Luizijane o uraganu Delta. “Upravo sam obavešten o uraganu Delta i razgovarao sam sa guvernerom Teksasa Gregom Abotom i Luizijane Džonom Bel Edvardsom”, napisao je Tramp. A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump