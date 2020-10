Tramp ponovo na radnom mestu: Ušao u Ovalnu sobu prvi put posle izlaska iz bolnice, obavešten o uraganu Delta

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ušao je u Ovalnu sobu, prvi put otkako se vratio iz vojne bolnice Volter Rid gde se lečio od korona virusa, izjavio je portparol Bele kuće.

Tramp je na Tviteru napisao da je razgovarao sa guverenerima Teksasa i Luizijane o uraganu Delta. Was just briefed on Hurricane Delta, and spoke with @GovAbbott of Texas and @LouisianaGov John Bel Edwards. Please heed the directions of your State and Local Officials. We are working with them very closely — please be prepared, be careful, and be safe! https://t.co/hi01bnNV6M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020 - Upravo sam obavešten o uraganu Delta