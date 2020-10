Vučić priredio večeru za kneza Alberta Drugog od Monaka

Nova pre 5 sati | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast kneza Alberta Drugog od Monaka koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji.

Aleksandar Vučić je na Instagramu objavio fotografije sa večere u Predsedništvu Srbije. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 7, 2020 at 11:08am PDT Tokom današnje posete Alberta Drugog od Monaka Beogradu potpisan je Sporazum o ekonomskoj saradnji, a Vučić je vladaru Monaka uručio Orden Republike Srbije na lenti. Ovo je prva zvanična poseta Srbiji kneza Alberta Drugog od Monaka. Srbija i Monako uspostavili su diplomatske odnose 2007. godine.