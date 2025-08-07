"Što ih je manje, agresivniji su": Vučić: Sve manje učesnika protesta, nikog od njih ne zanima zadovoljenje pravde

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da protesti više nemaju ne samo nikakvu svrhu, već da nikoga od tih ljudi ne zanima da se dođe do zadovoljenja pravde kada je reč o padu nadstrešnice u Novom Sadu.

"Društvene mreže i pojedine medijske platforme daju onima koji su najgori u društvu priliku da pomisle da mogu da upravljaju zemljom, da mogu da čine šta hoće u zemlji, da mogu da maltretiraju koga hoće", rekao je Vučić za TV Prva odgovarajući na pitanje dokle će na udaru učesnika blokada biti stranačke prostorije SNS-a. Govoreći o sinoćnjem okupljanju blokadera ispred prostorija SNS na Novom Beogradu, naveo je da je novinar jedne televizije rekao "Uopšte ne znamo