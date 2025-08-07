"Što ih je manje, agresivniji su": Vučić: Sve manje učesnika protesta, nikog od njih ne zanima zadovoljenje pravde

Blic pre 5 sati
"Što ih je manje, agresivniji su": Vučić: Sve manje učesnika protesta, nikog od njih ne zanima zadovoljenje pravde

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da protesti više nemaju ne samo nikakvu svrhu, već da nikoga od tih ljudi ne zanima da se dođe do zadovoljenja pravde kada je reč o padu nadstrešnice u Novom Sadu.

"Društvene mreže i pojedine medijske platforme daju onima koji su najgori u društvu priliku da pomisle da mogu da upravljaju zemljom, da mogu da čine šta hoće u zemlji, da mogu da maltretiraju koga hoće", rekao je Vučić za TV Prva odgovarajući na pitanje dokle će na udaru učesnika blokada biti stranačke prostorije SNS-a. Govoreći o sinoćnjem okupljanju blokadera ispred prostorija SNS na Novom Beogradu, naveo je da je novinar jedne televizije rekao "Uopšte ne znamo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Predsednik Srbije kaže da je bitno da država pokaže dobru volju da se istraži slučaj pada nadstrešnice

Predsednik Srbije kaže da je bitno da država pokaže dobru volju da se istraži slučaj pada nadstrešnice

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadSNSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Najveća kriza od dejtona: Šta će se sada dešavati sa Dodikom i da li će zaista u zatvor: "Ovo je kao da je neko bacio bombu na…

Najveća kriza od dejtona: Šta će se sada dešavati sa Dodikom i da li će zaista u zatvor: "Ovo je kao da je neko bacio bombu na ustav BiH"

Blic pre 31 minuta
"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi…

"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi

Blic pre 6 minuta
Kome smeta budna Zagorka Dolovac?

Kome smeta budna Zagorka Dolovac?

Vreme pre 6 minuta
Stiglo upozorenje sa važne adrese! Kurti sprema eliminisanje Srba sa izbora na Kosovu: "Veliki test za međunarodnu zajednicu"

Stiglo upozorenje sa važne adrese! Kurti sprema eliminisanje Srba sa izbora na Kosovu: "Veliki test za međunarodnu zajednicu"

Blic pre 2 sata
Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Delegacija Srpske liste sa Sorensenom: Hitno zaustaviti institucionalno nasilje nad Srbima na KiM

Blic pre 4 sati