Hladnije i kišovito tokom dana, ali uskoro stiže lepše vreme

Dan pred nama donosi mestimično kišu i pad temperature, do 18 stepeni. Lepše vreme sa suncem prognostičari obećavaju već sutra.

U Srbiji se očekuje oblačno, sveže i vetrovito vreme, mestimično s kišom. Ujutro i pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina, a zatim i postepeno razvedravanje. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu se do sredine dana povremeno očekuje kiša. Biće vetrovito i sveže. Temperatura do 16 stepeni. U petak i za vikend jutra sveža, po