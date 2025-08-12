Advokat Tomislava Momirovića zatražio izuzeće tužioca Nenadića

Beta pre 33 minuta

Advokat Dragan Palibrk, branilac bivšeg ministra građevinarstva Tomislava Momirovića, zatražio je izuzeće glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal, Mladena Nenadića iz istrage koja se vodi protiv Momirovića i ostalih osumnjičenih.

Oni su osumnjičeni da su prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115.000.000 američkih dolara.

Palibrk nije hteo da iznosi detalje razloga za traženje izuzeća Nenadića, preneo je portal televizije Insajder.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za sve uhapšene u istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) koja se odnosi na rekonstrukciju Železničke stanice u Novom Sadu i modernizaciju pruge Novi Sad – Kelebija.

Skoro svi osumnjičeni, uključujući i Momirovića, negirali su krivicu na saslušanju i su iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem.

(Beta, 12.08.2025)

Povezane vesti »

Advokat Tomislava Momirovića zatražio izuzeće tužioca Nenadića

Advokat Tomislava Momirovića zatražio izuzeće tužioca Nenadića

Radio sto plus pre 13 minuta
Advokat Tomislava Momirovića tražio izuzeće tužioca Nenadića

Advokat Tomislava Momirovića tražio izuzeće tužioca Nenadića

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaBudžetOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvoBudžet SrbijeKelebija

Društvo, najnovije vesti »

I danas veoma toplo, do 35 stepeni, opasnost od požara zbog isušenog tla

I danas veoma toplo, do 35 stepeni, opasnost od požara zbog isušenog tla

N1 Info pre 2 minuta
Advokat Tomislava Momirovića zatražio izuzeće tužioca Nenadića

Advokat Tomislava Momirovića zatražio izuzeće tužioca Nenadića

Beta pre 33 minuta
Nije vreme za ideologiju

Nije vreme za ideologiju

Danas pre 33 minuta
Danas još toplije: Crveni meteo-alarm na jugu i jugoistoku Srbije

Danas još toplije: Crveni meteo-alarm na jugu i jugoistoku Srbije

Vreme pre 7 minuta
Majka tvrdi da u ambulanti na Karaburmi nisu hteli da previju njeno dete zbog studentskog bedža: Direktor ustanove joj poručio…

Majka tvrdi da u ambulanti na Karaburmi nisu hteli da previju njeno dete zbog studentskog bedža: Direktor ustanove joj poručio da podnese prijavu

Nova pre 28 minuta