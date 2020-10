U Šumadiji još osmoro novozaraženih virusom korona

Glas Šumadije pre 3 sata | Glas Šumadije

Subota, 10. 10. 2020. godine, do 12 sati, laboratorija „Кraguj“ Instituta za javno zdravlje Кragujevac Urađeno uzoraka: 177 Pozitivnih, novoinficiranih, pacijenata: 8 Кragujevac 6 Aranđelovac 0 Topola 1 Rača 1 Кnić 0 Batočina 0 Lapovo 0 Šumadijski okrug 8 Ukupno uzorkovano pacijenata, od početka epidemije, do 12 sati: 28.435 Ukupno pozitivnih pacijenata po opštinama Šumadijskog okruga na osnovu uzorkovanih i odrađenih briseva: • Кragujevac: 2044 do 16.05. bilo je