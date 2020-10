Novak Đoković: Rafa je moj najveći rival u karijeri!

Hot sport pre 5 sati | Vladimir Andonov

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se u finale Rolan Garosa.

Novak će se posle velike borbe u pet setova i pobede nad Stefanosom Cicipasom za trofej boriti sa Rafaelom Nadalom, koga je gotovo nemoguće pobediti na šljaci. – Zar nije očigledno? Toliko puta je osvojio ovaj turnir da mislim da niko nikada nije neki turnir osvojio toliko puta. Dva puta je poražen na ovom terenu. Naravno, uslovi su drugačiji od onih u maju u junu i to mi daje veće šanse, to što loptica ne odskače toliko koliko on voli. Mimo toga, on je i dalje