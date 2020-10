Đoković igrao 5 setova, pa učio francuski: Posle pobede protiv Cicipasa, red je na časove jezika (video)

Mondo pre 53 minuta | Nebojša Marković

Baš mu je bilo stalo da to razjasni... Novak Đoković je pošteno preznojio svoje navijače, ali nakon meča nije delovao previše iscrpljeno. Davao je izjave za novinare vrlo opušten i raspoložen uprkos tome što je meč mogao da završi ranije, a onda je do kasno u noć - učio francuski! Najbolji teniser sveta je u 3. setu meča protiv Stefanosa Cicipasa imao jednu meč loptu koji nije iskoristio, pa je put do pobede morao da nađe u 5. setu susreta. Ipak, uprkos tome,