Jesenje sunce nas greje tokom vikenda, kada se vraćaju oblaci

Očekuje nas sunčan i prijatno topao oktobarski vikend. Ponovo struji vazduh sa juga i podiže temperaturu. Međutim, tokom jutra će biti sveže, u subotu od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22 stepena.

Jutro sveže, po kotlinama ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Sutra ujutru hladno, po kotlinama ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Uveče i tokom noći na severu i zapadu naoblačenje, ponegde s kišom. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Jesen se vraća u