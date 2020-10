Prava jesen je stigla: Danas se spremite za obilne kiše i hladno vreme, meteorolozi upozoravaju i na izlivanje reka

Blic pre 1 sat

U Srbiji se danas očekuje obilne padavine, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obilna kiša najpre se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije, i to od 20 do 50 milimetara za 24 sata, lokalno i više. Kako je i meteorolog Đorđe Đurić najavio na svom Fejsbuk profilu, na području cele zemlje se očekuju obilne padavine i danas i sutra, a u Beogradu će, kako kaže, pasti i više od 40 milimetara kiše. "Na području Srbije tokom ponedeljka i utorka očekuje se da padne od 20 do 60 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 70 mm, a na području Beograda i