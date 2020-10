Direktor SZO protiv imuniteta krda: Gebrejesus: Takva strategija jednostavno nije etična

Blic pre 2 sata

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus upozorio je danas je protiv zamisli da bi "imunitet krda" mogao biti realna strategija za zaustavljanje pandemije virusa korona, odbacujući slične predloge kao "jednostavno neetične". Gebrejesus je naglasio da radnici zdravstvenih službi obično žele da postignu imunitet krda putem vakcinacija. On je ukazao na to da je, da bi se došlo do imuniteta krda od veoma zaraznih bolesti poput