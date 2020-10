Rafa Nadal posle 20. Grend slema: Izjednačio sam rekord koji se činio nemogućim, protiv Novaka sve savršeno!

Mondo pre 3 sata | Nebojša Marković

Španac se osvrnuo na istorijski uspeh.

Španac se osvrnuo na istorijski uspeh. Rafael Nadal je u nedelju osvojio 13. Rolan Garos u karijeri, pobedivši Novaka Đokovića i to vrlo ubedljivo. Par dana kasnije, legendarni španski teniser je sumirao utiske nakon osvajanja 20. grend slema u karijeri. On je time izjednačio do sada nedostižni rekord Rodžera Federera, dok je Đoković ostao iza vodećeg dvojca sa 17 grend slem trofeja. U razgovoru za zvanični sajt ATP-a, Nadal je svestan svog uspeha. "Sa sportske