Jutro sveže, tokom dana sunčano, uveče ponegde kiša

U Srbiji će danas, posle svežeg jutra, preovlađivati sunčano i toplo vreme, dok će uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima doći do prolaznog naoblačenja, ponegde praćenog kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do sedam stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će danas posle svežeg jutra, s kratkotrajnom maglom na širem