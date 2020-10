Sunčano i malo toplije, kišobran na pauzi

RTS pre 1 sat

Jutro sveže ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo. Uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje ponegde sa kišom. U Beogradu jutro sveže, dan sunčan i topao - biće oko 19 stepeni. Potom do kraja nedelje promenljivo, ponegde kiša, a od petka i postepeni pad temperature.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno, od sredine dana mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 do 21 stepen. U petak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni.