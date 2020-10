Radio 021 pre 32 minuta | 021

Delovi Novog Sada nemaju vode zbog havarija.

Ulica Polgar Andraša bez vode će biti do do 12 časova. Takođe, bez vode će do 13 časova biti naselje Mali Beograd. U "Vodovodu" kažu da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Autor: 021