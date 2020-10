Vatra, voda i korona: Ponovo poplavljen centar za migrante na Lezbosu (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

PRIVREMENO sklonište za migrante i tražitelje azila na grčkom Lezbos ponovno je poplavljeno u utorak, drugi put u nedelju dana.

Šatori i kontejneri poplavljeni su i blatnjavi, objavili su grčki mediji. A storm just went through the new camp on Lesbos - Moria 2.0 - and this is how conditions look. At the same time, @nmitarakis is rushing to shut down PIKPA, a safe haven for #RefugeesGR on #Lesbos, hosting some of the most vulnerable ppl on the island. #SavePikpa #SaveDignity pic.twitter.com/pLLsJIkxIu — Eva Cossé (@Eva_Cosse) October 13, 2020 Kamp Kara Tepe, koji je primio migrante iz