Reporteri bez granica: Srpske vlasti da zaštite autore izložbe koju su uništili huligani

Cenzolovka pre 10 minuta | P. G.

Pošto je sinoć grupa ekstremista upala u galeriju Stare kapetanije u Zemunu i uništila izložene radove petorice karikaturista i autora stripova, reagovali su i Reporteri bez granica.

Ova organizacija posvećena zaštiti slobode izražavanja, posdsetila je na Tviteru šta se u Zemunu dogodilo i na činjenicu da niko iz policijske stanice u blizini nije intervenisao. „Reporteri bez granica traže od vlasti u Srbiji da hitno pronađu napadače i pruže zaštitu crtačima“, kaže se u tvitu RBG. Reporteri ukazuju na to da su pretnje autorima izložbe upućene i dan ranije i da su one prijavljene policiji. „Ako vlasti ne reaguju brzo, one na taj način podstiču