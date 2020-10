"Imamo dobre odnose sa rusijom": Vučić o poseti Putina: On jedva čeka da dođe u Srbiju, poštuje to što smo na evropskom putu

Blic pre 2 sata | S. M. L.

Predsednik Srbije je večeras, nakon sastanak sa specijalnim izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom, govorio i o predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i njegovoj poseti Srbiji.

Upitan o dolasku ruskog predsednika, najpre je rekao da se vodi kampanja protiv njega. - Govore da su Rusi ljuti na Srbiju ili na mene. Ja se na to nasmejem. Što se tiče predsednika Putina on jedva čeka da dođe u Srbiju, ali to nije moguće zbog korone i velikog broja obolelih i mrtvih. Nisam siguran da li će ili neće doći - rekao je Vučić. On se osvrnuo na razlog Putinove posete Srbiji, ali je kazao i da će ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posetiti