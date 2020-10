Ovaj korona udar trajaće čak do aprila! Za dve nedelje bićemo u kandžama virusa, jedna stvar je sada ključna, radite to što češće!

Blic pre 52 minuta | Ivana Anđelković

Srbija ulazi u treći talas virusa korona, a prema rečima domaćih stručnjaka, on će biti najduži od svih, te će, kako se prognozira, trajati sve do marta, možda čak i do aprila.

Prema proračunima prvi talas trajao je od marta do kraja maja, drugi od početka juna do sredne septembra, dok će treći trajati čak pet meseci. Epidemiolog dr Sonja Novak kaže za "Blic" da je treći talas definitivno iznenadio i da je stigao ranije, jer se očekivalo da će početi negde u novembru. - Počelo je hladno vreme, ljudi sada više borave u zatvorenim prostorijama, a to znači da se pod takvim okolnostima virus brzo širi. Virusu pogoduje ovakvo vreme, zato je