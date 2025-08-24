Šta je Vučić izjavljivao o onima koje sada poziva na dijalog?

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Danas
Šta je Vučić izjavljivao o onima koje sada poziva na dijalog?

Nema pregovora sa teroristima i onima koji su hteli da ruše državu, napisano je na zvaničnom Iks nalogu Srpske napredne stranke 9. jula.

Ipak, predsednik Aleksandar Vučić juče je predstavnike studentskog pokreta ponovo pozvao na dijalog, iako ih smatra terosristima sa kojima nema pregovora. Na samom početku studentskih protesta, tačnije 21. decembra prošle godine, kada su studenti došli ispred Predsedništva gde je predsednik Republike držao konferenciju za medije, izgovorio je jednu, sada već antologijsku rečenicu, piše Danas. “Da izađem da ih vređam, da izađem da se tučem, da izvedem ‘Kobre’ da ih
Danas pre 1 sat
