Danas pre 7 sati  |  Fonet
Vučić čestitao Hanuku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku rabinu Isaku Asielu i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji, čestitajući im Hanuku – veliki jevrejski Praznik svetlosti.

Vekovima Hanuka predstavlja simbol trijumfa svetlosti nad tamom i snažno nadahnuće, koje podstiče međusobno razumevanje, toleranciju i zajedništvo. Tako je i danas, kada je Srbija jedan od primera države koja baštini skladne i iskrene međuverske i međunacionalne odnose i, uprkos svim izazovima, snažno napreduje u svome razvoju, poručio je Vučić. . Želim da veliki praznik provedete u duhovnoj ispunjenosti, radosti i svakom dobru, znajući da živite zajedno sa
Vučić čestitao Hanuku

